Dall’Inghilterra: il Toro chiede Hart al City per un altro anno ma l’Everton rimane in pole

Joe Hart a Torino per un altro anno? I granata ci stanno provando ma al momento la trattativa pare complicata. Secondo quanto rivelato da “Sky Sports News Uk”, il Toro avrebbe infatti formulato al Manchester City una richiesta per estendere il prestito del portiere inglese in Italia per un altro anno, sperando di ricevere una risposta positiva d’oltremanica. Difficile però che il City permetta al giocatore di rimanere in prestito per un altra stagione, dal momento che il suo contratto scadrà nel 2019 e quindi i citizens vorrebbero monetizzare la sua cessione quanto prima. In Inghilterra intanto continuano a dare l’Everton come favorita per aggiudicarsi il n.1 della Nazionale inglese a fine stagione. Più difficile la pista che porta al Leicester, società molto interessata al giocatore ma che per fare spazio ad Hart dovrebbe prima riuscire a cedere Schmeichel.