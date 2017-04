Klopp allontana Hart: “Non ne abbiamo bisogno, abbiamo portieri forti…”

In Inghilterra non si placano le voci che vorrebbero un approdo di Joe Hart al Liverpool a fine stagione ma, come riportato dal “Guardian”, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha voluto provare a mettere a tacere questi rumors. “Joe è un portiere fantastico , ha grandissime qualità, ma noi abbiamo già due portieri di grande livello. Non fa al caso nostro e non ci serve né ora né in futuro. Non dico ciò perché [Hart] non sia bravo ma perché, come ho detto, noi abbiamo già due portieri molto forti”. Poche parole ma con un messaggio ben preciso. Klopp stima molto l’estremo difensore del Torino ma al momento non sente la necessità di portarlo ad Anfield. Dichiarazione onesta o tentativo da parte di Klopp di responsabilizzare Mignolet e Klavan fino al termine della stagione? Il calciomercato estivo darà la risposta…