Dall’Inghilterra: Klopp pensa a Joe Hart per la porta. Minaccia Reds per il Toro

Nuova minaccia all’orizzonte per il Torino che vorrebbe a giugno trattenere il portiere Joe Hart, in prestito annuale dal Manchester City. Il Liverpool starebbe pensando di acquistare il numero uno della nazionale inglese in estate. Lo riporta oggi il Daily Mirror, che spiega come il portiere stia facendo molto bene in granata, tanto da attirare l’attenzione del manager tedesco Jurgen Klopp, insoddisfatto dal rendimento di Karius e Mignolet tra i pali del Liverpool. L’ex tecnico del Borussia Dortmund potrebbe affondare il colpo col Manchester City, con Guardiola che non si opporrebbe certo a una cessione. E il Toro? Hart si trova bene in Italia ma una chance come quella dl Liverpool per tornare in Premier League, si legge, lo farebbe vacillare e non poco.