Dall’Inghilterra: sondaggio Arsenal per Belotti, Wenger lo vuole assolutamente

Belotti per il dopo Giroud? In Inghilterra credono di sì. Secondo il “Sun” infatti il manager dell’Arsenal Arsene Wenger avrebbe scelto di affidare il proprio attacco al centravanti granata. I Gunners considerano Belotti un top player e la loro intenzione è quella di prelevarlo dal Torino nella prossima sessione di calciomercato estiva per portarlo all’Emirates. Impossibile infatti un trasferimento del giocatore già a gennaio dato l’esorbitante costo della clausola per l’estero che Cairo ha posto solo qualche settimana fa nel rinnovo del contratto dell’ex Palermo. Secondo il tabloid inglese l’Arsenal sarebbe talmente interessato al giocatore al punto da aver richiesto di essere informato nel caso in cui altri club europei dovessero mostrare interessamento per il “Gallo”. Wenger è disposto a fare di tutto pur di portare Belotti a Londra ma per farlo dovrà battere anche la concorrenza del Manchester United.