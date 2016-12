Dall’Inghilterra: Torino, anche il Chelsea vuole Hart

Con Thibaut Courtois diretto a Madrid, il Chelsea di Antonio Conte si ritroverebbe senza un portiere titolare di caratura internazionale a partire dalla prossima estate. Il Daily Mirror però, sostiene che gli uomini di mercato dei Blues si starebbero già mobilitando per prevenire questa mancanza, e avrebbero scelto il sostituto del belga. Si tratterebbe di Joe Hart, attualmente in prestito al Torino, che vorrebbe lasciare definitivamente Manchester per una sistemazione che possa consentirgli un alto minutaggio stagionale. Dopo l’interesse di Leicester, Liverpool e West Ham, un’altra big di Premier League mina la permanenza del nazionale inglese all’ombra della Mole.