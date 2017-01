Dall’Inghilterra: Toro, Hart vuole tornare in Premier

Arrivato al Torino in estate in prestito dal Manchester City, Joe Hart ha già conquistato i cuori granata. La relazione tra il portiere e la squadra di Mihajlovic continua a gonfie vele, nonostante le voci attorno al futuro del nazionale inglese si rincorrano da qualche tempo. Dopo il presunto rifiuto dell’estremo difensore riguardo un ritorno alla corte di Guardiola, ora i colleghi del Daily Mirror suggeriscono che la Premier League rimarrebbe la meta preferita dal 29enne per il continuo della sua carriera. In tal senso, la squadra nella quale potrebbe approdare potrebbe essere il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco non sembrerebbe infatti soddisfatto dell’operato dei suoi attuali portieri, Simon Mignolet e Loris Karius, e a giugno potrebbe bussare alla porta dei Citizens per avviare la trattativa.