Dall’Inghilterra: Toro, Hart può restare. Il City non lo cede ai rivali di Premier

Potrebbero esserci nuovi importanti sviluppi per la situazione di Joe Hart e la sua permanenza al Torino. Secondo i colleghi di clubcall.com infatti, il Manchester City non avrebbe la minima intenzione di vendere il proprio portiere ai rivali di Premier League quali Liverpool, Chelsea e Arsenal, di recente accostate all’estremo difensore. I granata potrebbero così approfittarne, acquisendo a titolo definitivo il nazionale inglese classe ’87 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Non sarebbe del tutto escluso un richiamo alla base, anche se sembra che Guardiola stia guardando ad altri lidi per rinnovare la rosa tra i pali.