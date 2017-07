Torino, piace Donsah. In standby Mehmedi. Si complica la pista Zapata

Il Torino è al lavoro per rinforzare l’organico. A centrocampo il nome scelto è quello di Donsah (Bologna), per il quale il club granata ha offerto 5 milioni. Nel mirino c’è anche Imbula, centrocampista dello Stoke City corteggiato dal Galatasaray, sondaggio anche per Laxalt del Genoa. In standby la trattativa per Mehmedi, complicata invece la pista che porta a Duvan Zapata (Napoli). In difesa si attende l’ok di Paletta (Milan).