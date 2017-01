Kick off del mercato: Toro, Iturbe e non solo. Assalto a Donsah, l’alternativa…

Il Torino batte un colpo e ufficializza il prestito di Iturbe dalla Roma con diritti di riscatto a 12,5 milioni per giugno. Ora Miha aspetta da Cairo un regalo a centrocampo e il nome favorito per rinforzare il reparto è quello di Godfre Donsah del Bologna. Contatti nelle scorse ore con l’agente del giocatore con cui non sarà difficile trovare l’intesa sul contratto. Più difficile quello col Bologna (ventilata un’ipotesi difficile di inserire Maxi Lopez nell’affare). Parti al lavoro e Donsah si avvicina a Torino. L’alternativa pronta è Castro del Chievo, che piace molto al tecnico ex Milan, che conosce bene anche Andrea Poli…