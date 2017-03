Milan, Fiorentina e Torino inseguono l’astro nascente del calcio francese Harit

Si chiama Amine Harit, per molti potrà essere un carneade, ma in Francia sta spopolando con la maglia del Nantes. Infatti il trequartista classe ’97 in questa stagione ha giocato finora 27 partite segnando un gol e risultando decisivo ai fini della manovra offensiva della squadra della Loira. Pertanto Fiorentina, Milan e Torino si sarebbero mosse per tempo per cercare di accaparrarsi questo interessante prospetto già protagonista con le maglie della nazionale giovanile francese. Anche il Bayern Monaco e il Liverpool sarebbero sulle tracce del poliedrico centrocampista francese il cui valore di mercato è di circa 8 milioni di euro. Secondo “L’Equipe” la caccia all’astro nascente del calcio francese è aperta.