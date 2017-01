Niente Toro per Bjarnason, firmerà per l’Aston Villa. Mihajlovic vuole un centrocampista, ecco i nomi…

Il “Birmingham Mail” ha comunicato che Birkir Bjarnason, esterno sinistro del Basilea, ha superato le visite mediche con l’Aston Villa e quindi presto firmerà un contratto con i londinesi. Il ventottenne ex Pescara era stato accostato al Torino nelle scorse settimane per andare ad occupare la mediana, ruolo che il nazionale islandese ha dimostrato di saper ricoprire degnamente anche agli ultimi Europei. Il D.S. Petrachi dovrà quindi cercare una soluzione soddisfacente in questi ultimi 14 giorni di mercato, restano calde le piste che portano a Lucas Castro del Chievo, Donsah del Bologna e Hiljemark del Palermo, con quest’ultimo in netto vantaggio sugli altri a causa della disastrosa posizione di classifica dei siciliani.