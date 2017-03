Sirene inglesi per Belotti: derby di Manchester con il Chelsea alla finesta. Il futuro del “Gallo” è lontano dall’Italia?

24 gol e 4 assist in 27 presenze, sono i numeri da capogiro di Andrea Belotti, centravanti del Torino e della Nazionale. In questa stagione è probabilmente giunta la definitiva maturazione del “Gallo”, come viene soprannominato, un calciatore rapace in zona gol e umile ai fini del gioco di squadra. Chiaramente le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli addetti ai lavori e, nonostante il recente rinnovo di contratto con tanto di clausola rescissoria per l’estero da 100 milioni di euro, i corteggiatori si affannano sotto la sede di via Arcivescovado per strapparlo ad Urbano Cairo e a Mihajlović. Secondo il “Daily Mirror” la prossima estate si preannuncia infuocata in quanto dalla Premier, oltre al Chelsea di Antonio Conte, entrambe le squadre di Manchester sono pronte a darsi battaglia pur di acquistare il ventitreenne goleador di Calcinate. Il suo futuro sarà quindi lontano dall’Italia? Riusciremo a preservare uno dei talenti più fulgidi del nostro calcio? “Ai posteri l’ardua sentenza…”.