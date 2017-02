Sturridge out, Hart in. In estate il Liverpool potrebbe cambiare faccia

Cambiamenti in vista in casa Liverpool. Secondo il “Sun”, Daniel Sturridge in estate potrebbe salutare tutti e partire in direzione West Ham mentre a unirsi alla corte di Klopp potrebbe essere Joel Hart. Il portiere granata è considerato il giocatore giusto al quale affidare la porta dei Reds per puntare alla conquista della Premier. Sturridge out, Hart in, il Liverpool potrebbe cambiare faccia la prossima estate.