Dopo aver (forse) superato la delusione dell’affare Lukaku, passato ai rivali di sempre dello United, Antonio Conte continua a sondare piste italiane per rinforzare la sua squadra e il nome che ormai circola da diverso tempo è quello del “gallo” Belotti, come conferma ESPN. L’idea di Abramovich, non convinto dei 100 milioni della clausola, sarebbe quella di offrire per il cartellino una cifra vicino ai 70 milioni e al giocatore un quinquennale a 5 milioni annui. Tanti soldi che potrebbero far vacillare Cairo, disposto a trattenere almeno per un’altra stagione il suo attaccante. Conte, intanto, aspetta rinforzi.