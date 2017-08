Torino, distanza da colmare col Bologna per Donsah. Sondato Falcinelli in attacco mentre Niang sembra irraggiungibile

Dopo l’arrivo di N’Koulou, il d.s. Petrachi si muove per trovare l’accordo con il Bologna per Donsah (la distanza è di un milione, proposto un prestito con obbligo di riscatto). Le alternative, difficili, portano a Duncan (Sassuolo) e Crisetig (Bologna, può arrivare in caso di altri addii in mezzo) su cui ci sono sempre Crotone e Malaga. In attacco sondato Falcinelli (Sassuolo). Difficoltà col Milan per Niang.