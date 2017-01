Torino-Iturbe avanti tutta. Riscattato Iago

Stretta finale del Torino per Juan Manuel Iturbe. L’attaccante classe ’93 è in uscita dalla Roma e ha espresso massimo gradimento per la destinazione granata. Nei giorni scorsi la punta ha declinato alcune offerte estere, manifestando l’intenzione di restare in Serie A. Avanti tutta, quindi, per chiudere l’operazione. Nell’ambito della quale i granata eserciteranno il riscatto dello spagnolo Iago Falque, attualmente in prestito alla squadra di Mihajlovic proprio dalla Roma per 6 milioni di euro.