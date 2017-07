Torino, idee Mehmedi e Imbula. Piace anche Donsah

Il Torino pensa a Mehmedi (Bayer Leverkusen) per rinforzare l’organico. Petrachi continua a monitorare Duvan Zapata (Napoli) in caso di un addio di Belotti. Nel frattempo Mihajlovic attende rinforzi a centrocampo: idea Imbula (Stoke City), anche se il ds granata potrebbe virare su Donsah (Bologna). Per la difesa si allontana Paletta (Milan), tortuosa anche la pista che porta ad Acerbi (Sassuolo). Su quest’ultimo c’è anche lo Zenit di Mancini.