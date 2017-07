Torino, obiettivi Zapata e Simeone per il post Belotti. In uscita, derby romano per Barreca

Il Torino studia le mosse in tutti i reparti. A partire dalla difesa dove non diminuisce il gradimento per Paletta (Milan) sul quale però c’è un possibile sprint del Valencia. Da valutare la situazione di Barreca che piace a Roma e Lazio ma che i granata valutano 20 milioni di euro. Sondaggio per Laxalt (Genoa). In mediana il d.s. Gianluca Petrachi segue da tempo Donsah (Bologna, accordo distante un milione). In lista anche il francese Imbula (Stoke) per il quale gli inglesi chiedono più di 15 milioni: difficile prestito con obbligo di riscatto e concorrenza del Galatasaray. In attacco se parte Belotti le piste più calde portano a Duvan Zapata, il colombiano del Napoli. Sullo sfondo Simeone (Genoa) sul quale è forte anche la Fiorentina. Per lo svizzero Mehemdi (Leverkusen) i tempi si allungano.