Il Torino è pronto a chiudere Paletta (Milan), dai rossoneri può arrivare anche Niang. In mezzo sale Donsah (Bologna), in discesa le quotazioni di Imbula (Stoke) e Duncan del Sassuolo (i neroverdi non lo vogliono scambiare con Benassi). In arrivo il giovane ’99 Capone dal Crotone.