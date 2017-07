Torino: si chiude per Donsah? Da limare i dettagli

I granata accellerano per Donsah: il Bologna ha abbassato la richiesta iniziale di 10 milioni portandola a 6, mentre il Torino chiede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Al giocatore proposto un quinquennale, la sensazione è che già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Restano da limare solamente alcuni dettagli. Per l’attacco sembra lontano l’approdo di Duvan Zapata: l’offerta da 19 milioni non convince il Napoli, che ne chiede almeno 25. Se il Chelsea darà l’assalto a Belotti, il suo sostituto sarà Mehmedi, con cui c’è già un accordo. Da trovare l’intesa con il Bayer. Resta viva l’ipotesi Paletta per la difesa, a cui è stato offerto un triennale. Gli agenti del giocatore sono in Italia, attenzione all’inserimento del Valencia.