Torino: stop alla trattativa per Donsah

C’è stato uno stop nelle ultime ore alla trattativa tra Torino e Bologna per Donsah, l’agente del centrocampista è al lavoro ma i rossoblù frenano, la trattativa potrebbe saltare senza un rilancio da Torino che ha offerto 1 milione per il prestito con riscatto fissato a 5. Intanto Cairo potrebbe momentaneamente bloccare la trattativa per Acquah al Birmingham che ha offerto 8 milioni, mentre si cerca una sistemazione per Gustafson.

ATTACCO- In avanti si continua nella trattativa per Kishna con la Lazio, per l’esterno piace anche Lazovic del Genoa.