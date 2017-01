I granata cercano da tempo un rinforzo a centrocampo da regalare a Mihajlovic. Piccolo stop, forse tattico, nella trattativa col Chievo per Castro. I veneti non hanno ricevuto offerte ufficiali, la valutazione dell’argentino resta alta (sui 10 milioni). Così il Toro ha riallacciato i contatti con l’entourage di Donsah (Bologna), ma i rossoblù non aprono al prestito.