Torino, tutto fatto per Rincon. Si accelera per Donsah mentre spunta idea Lopes per l’attacco

La reazione del Torino dopo la cessione di Benassi è stata immediata. Urbano Cairo ha trovato in giornata l’accordo con la Juve per Rincon, che arriva in maglia granata in prestito a un milione con diritto di riscatto (fissato a 9) che diventerà obbligo se l’ex Genoa arriverà a 15 presenze in campionato. Ma i regali per Mihajlovic non sono finiti. Con la possibile cessione di Acquah in direzione Birmingham per 8 milioni, il d.s. Petrachi è tornato a trattare con il Bologna, provando ad accelerare le operazioni per arrivare a Godfred Donsah. Resta da trovare l’intesa con gli emiliani sulla cifra del trasferimento (sui 7 milioni). Il giocatore spingerà per approdare al Torino. Intanto il club granata si guarda intorno anche per la difesa. In caso di partenza di Rossettini (che piace alla Samp, in vantaggio sul Genoa), restano monitorati i profili di Paletta del Milan e Tonelli, in uscita dal Napoli. Per l’attacco, dopo il no del Milan per Niang, sullo sfondo c’è l’ipotesi Rony Lopes, esterno offensivo del Monaco.