Il Toro non molla la presa per Lucas Castro del Chievo. A inizio settimana i granata proveranno il tutto per tutto, fermo restando che i clivensi continuano a chiedere 10 milioni di euro. Le alternative sono Donsah del Bologna, idea prestito o affare con contropartita da inserire, e Bjarnason del Basilea, che è stato proposto.