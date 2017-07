Toro, scatto per Mehmedi. Acquah ora rinnova

Proseguono senza sosta le trattative negli hotel milanesi. Il Torino ha rispedito al mittente l’offerta di 8 milioni dello Zenit per il centrale Bonifazi. I granata per la difesa aspettano Paletta (Milan). Per il centrocampo sempre vivi i nomi di Imbula (Stoke) e Donsah (Bologna). Per l’attacco scatto per Mehmedi (Bayer Leverkusen, costa 4 milioni), fari su Simeone (Genoa) e offerto Okaka (Watford). Acquah rinnoverà fino al 2021, il suo agente è atteso in Italia.