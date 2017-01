Udinese, tentativo di sprint per Gnoukouri. Alternativa Carmona

L’Udinese cerca rinforzi a centrocampo e si è inserita per strappare Carmona all’Atalanta (c’è anche il Genoa, che al momento è in vantaggio sui friulani). Nel frattempo sprint per Gnoukouri dell’Inter, che ha preso tempo con Crotone e Palermo e sta riflettendo sulla meta futura (si di lui qualche interessamento pure dalla Francia). Ma di fatto l’Udinese prova ad anticipare tutti per l’interista.