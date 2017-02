Dalla Spagna: Udinese, il Barcellona vuole Widmer

Il Barcellona starebbe monitorando con molto interesse Silvan Widmer, difensore classe ’93 dell’Udinese. Secondo i colleghi di Sport, i catalani vorrebbero andare alla carica per lo svizzero di Aarau viste le difficoltà incontrate per arrivare a Cancelo. Il Valencia ha infatti imposto un prezzo pari a 30 milioni di euro per chiunque volesse ‘sottrarlo’ al proprio organico, motivo per cui i Blaugrana avrebbero virato verso il 23enne friulano.