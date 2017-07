Dalla Spagna: Udinese, l’alternativa a Falcinelli è lo svedese Guidetti

Nome nuovo per l’attacco in casa Udinese. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, i friulani si sarebbero messi sulle tracce di John Guidetti, attaccante classe ’92 del Celta Vigo. Nell’ultima annata lo svedese è riuscito a collezionare 42 presenze e 9 gol, andando ad un passo dalla finale in Europa League (il Celta Vigo è stato eliminato in semifinale dal Manchester United, poi vincitore del torneo; ndr). Al momento l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Udinese rimane comunque ancora il neroverde Falcinelli, con la pista Guidetti che potrebbe prendere concretamente piede solamente qualora i friulani non dovessero convincere il Sassuolo a cedere il proprio giocatore.