Dall’Inghilterra: Udinese, il Middlesbrough vuole Badu

Il Middlesbrough si attiva sul mercato e guarda in Serie A per apportare modifiche alla rosa in vista di gennaio. Dall’Inghilterra, i colleghi di ClubCall suggeriscono che gli scout del club inglese sarebbero stati avvistati durante il match disputato a Marassi tra Sampdoria e Udinese, per tenere d’occhio Emmanuel Agyemang-Badu, in bianconero dal 2010. Aitor Karanka, tecnico del Boro, sembrerebbe essere molto interessato al centrocampista ghanese, nonostante questi sia prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa che lo terrà lontano dai campionati locali almeno fino a febbraio.