Dall’Inghilterra: Udinese, l’Arsenal piomba su Jankto

L’Arsenal ha sempre investito su giovani promettenti e, grazie ai loro scout di mercato, avrebbero individuato il loro prossimo obiettivo. Si tratterebbe di Jakub Jankto, talento ventunenne dell’Udinese che si è distinto nel corso della stagione con prestazioni di tutto rispetto. Ora, secondo i colleghi del The Mirror, parrebbe essere seguito con molto interesse dai Gunners. L’incontrista bianconero sarebbe un’ottima soluzione tattica per Arsene Wenger. Capace di dare copertura ai difensori e più tempo al regista per impostare l’azione dalle retrovie, Jakub Jankto rappresenterebbe il jolly di centrocampo ideale per la società londinese; l’Udinese è quindi avvisata, l’Arsenal vuole il suo ultimo gioiellino.

Stefano F. Brambilla