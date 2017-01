L’Udinese ha definito il colpo Gnoukouri in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. I friulani scelgono dunque l’ivoriano per prendere il posto di Lodi nella rosa di Delneri e battono la concorrenza serrata di Palermo, Crotone e Ligue 1 sul giocatore interista. Nelle prossime ore arriverà la firma del giocatore.