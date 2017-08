Lavori in corso: Udinese vicino all’acquisto di Behrami. Due i nomi per l’attacco…

Ore calde in casa Udinese per quanto riguarda il mercato in entrata. I Pozzo sono pronti a chiudere a centrocampo l’acquisto di un ex volto noto del nostro campionato, aspettando un colpo in attacco.

DIFESA: I friulani stanno lavorando per rinforzare il gioco sulle fasce, motivo per cui ad essere monitorato è il terzino del Pescara Zampano. Cercato anche dall’Atalanta, il 23enne di Genova può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, garantendo a Delneri la possibilità di essere impiegato in diversi settori del campo in base all’occorrenza.

CENTROCAMPO: In mediana l’Udinese è pronto a chiudere la trattativa che porta a Valon Behrami. Attualmente in forza al Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo, il centrocampista ex Fiorentina è pronto al ritorno in Serie A, campionato da sempre nel cuore dell’elvetico. Accantonata per il momento l’idea di tornare in Svizzera per chiudere la carriera, Behrami è vicino dunque a passare a titolo definitivo all’Udinese, con i friulani pronti a limare gli ultimi dettagli con il Watford per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

ATTACCO: In attesa di un’uscita nel reparto offensivo, i bianconeri continuano a seguire le piste che portano a Raphinha, attaccante 20enne del Vitoria Guimaraes, club militante nella Primeira Liga portoghese, e a Pavoletti. La punta ex Genoa è chiusa al Napoli da Mertens e Milik, motivo per cui il giocatore si prepara a dare l’addio alla società azzurra. Benevento e Bologna gli altri due club interessati all’attaccante livornese, con l’Udinese pronta a battere la concorrenza.