Sirene francesi per Heurtaux, il Lorient lo richiama in patria

Thomas Heurtaux centrale difensivo dell’Udinese sembra ormai prossimo a lasciare il Friuli dopo quasi 5 anni. Il roccioso classe ’88 infatti in questa stagione ha giocato solo 7 partite e pertanto vorrebbe giocare di più. Il Lorient, secondo “Mercato365”, sarebbe disposto ad acquisire le prestazioni del centrale per una cifra vicina ai 5 milioni di euro per provare così a risalire la china vista la tragica posizione di classifica che vede i bretoni ultimi.