Lavori in corso: Udinese, ecco Behrami. Piacciono Zampano e Petryk

Udinese attiva sul mercato. Il d.s Gerolin è al lavoro per rinforzare l’organico friulano con prospetti interessanti e con giocatori che possano assicurare garanzie alla squadra. Ufficializzato un colpo in entrata a centrocampo, si lavora anche in difesa.

DIFESA. Nella retroguardia i bianconeri cercano un terzino destro: i profili finiti sul taccuino friulano sono quelli di Zampano (Pescara) e Petryk (Penarol).

CENTROCAMPO. Ieri è sbarcato in Italia Valon Behrami. Dopo le parentesi con Lazio, Fiorentina e Napoli il centrocampista svizzero si prepara a vestire un’altra casacca del nostro campionato, ovvero quella dell’Udinese. Contratto biennale per l’ex Watford che rinforza così la mediana di Del Neri. Sempre per il centrocampo sfumano le piste Crisetig (Bologna) e Aquilani (svincolato dal Pescara). Definito in uscita il trasferimento di Koné al Benevento.

ATTACCO. Per l’attacco piace Pavoletti, ma per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante l’Udinese dovrà battere la concorrenza composta da Benevento e Bologna.