Priorità all’attacco. L’Udinese è a caccia dell’erede di Duvan Zapata, rientrato per fine prestito al Napoli. I friulani insistono per Diego Falcinelli, rientrato per fine prestito al Sassuolo dal Crotone dove ha segnato 13 reti. Una operazione intorno agli 8-10 milioni di euro e che in settimana potrebbe registrare un’accelerazione.