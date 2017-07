Udinese, ecco 10 milioni per Falcinelli. E Coulibaly…

L’Udinese è la squadra più operativa dell’inizio di settimana. I friulani sono alla caccia di un attaccante e sono pronti a recapitare un’offerta sui 10 milioni al Sassuolo per Falcinelli (su cui ci sono anche Torino e Sampdoria). L’attaccante, l’anno scorso al Crotone, è balzato in pole position visti i costi per Alario (Il River ha chiesto 20 milioni). In arrivo a centrocampo Bisoli junior (Brescia) e si tratta a oltranza per Coulibaly (Pescara). Depositato ieri il contratto del centrocampista Barak. In uscita Karnezis piace al Nantes.