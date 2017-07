I friulani continuano il pressing per Falcinelli (Sassuolo) a titolo definitivo, ma resta da limare la cifra (il Toro resta alla finestra). Per il centrocampo idea Travnik (Jablonec) e incontro per definire Coulibaly (Pescara). Sulla fascia vicino Kololli (Lucerna). Un colpo in prospettiva sarà Bisoli (Brescia).