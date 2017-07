Manovre di mercato anche in casa Udinese: per l’attacco il club friulano continua a monitorare Guidetti (Celta Vigo) viste le difficoltà nella trattativa per Falcinelli, resta viva l’ipotesi Favilli. Per la difesa duello con la Spal per Ariaudo (Frosinone), mentre in uscita si pensa a piazzare Karnezis al Napoli.