Udinese, idea Bajic per l’attacco. Piace anche Raphinha mentre si allontana Pavoletti

Molto attiva l’Udinese che per la fascia destra corteggia Zampano (Pescara) e continua la caccia al centravanti: l’ultima idea della famiglia Pozzo è il bosniaco Bajic (Konyaspor), che può arrivare per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. I bianconeri tengono calda anche la pista Raphinha (Vitoria Guimares), dato che resta difficile convincere Pavoletti (Napoli) a sbarcare in Friuli.