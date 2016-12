Udinese, nel mirino Joao Pedro e Cigarini

L’Udinese è attiva sul mercato: il club friulano pensa a Joao Pedro Maturano, talento classe ’96, del Palmeiras. I brasiliani però preferirebbe trattenere il laterale e cederlo solamente in estate perché vogliono disputare una Libertadores importante, con l’obiettivo di vincerla. Per il centrocampo la prima scelta è Cigarini (Sampdoria), visto che Lodi andrà via sicuramente.