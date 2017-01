Udinese, Penaranda ai saluti…quasi fatta con il Malaga

Oramai dovrebbe essere solo questione di ore, dopo di che il passaggio di Penaranda dall’Udinese al Malaga sarà ufficiale. L’attaccante venezuelano, di proprietà del Watford, sarebbe infatti pronto a trasferirsi in Liga grazie a un prestito al Malaga e secondo fonti spagnole le visite mediche sarebbero già a buon punto. Nuova vita dunque per il giovane attaccante, di ritorno in Liga dopo l’esperienza al Granada.