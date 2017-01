Udinese, si segue il giovane Portocarrena per giugno (con Inter e Juve alla finestra)

Il nuovo Christian Zapata? L’Udinese ci ha già abituati a questi colpi in prospettiva, Jorge Andres Segura Portocarrena potrebbe essere il nuovo oro dei Pozzo. La squadra friulana sta infatti seguendo da vicino il difensore colombiano, con lo scopo di affondare il colpo decisivo per portarlo in Italia in estate. Sul giovane dell’Envigado si erano già posati gli occhi degli scout di Inter e Juventus, che seguono da qualche mese il prospetto sudamericano.