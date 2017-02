Zico torna in Friuli: “Il Flamengo rifiutò di cedermi al Milan. Il migliore della Storia dell’Udinese è Di Natale”

Un ritorno a ‘casa’ importante quello di Zico, a Udine, nella sua Udine che per due anni grazie alle giocate del Galinho ha sognato addirittura di vincere lo scudetto. Nella conferenza stampa tenutasi oggi allo stadio Friuli, il campione brasiliano ha voluto ricordare alcuni momenti della sua carriera in Italia, dal mancato approdo al Milan alle differenze tra il suo calcio e quello di oggi: “Dopo aver battuto il Real Madrid un mio compagno, negli spogliatoi, sosteneva che non fosse una cosa positiva. La gente avrebbe preteso lo Scudetto. Io gli dissi che se non giocava per arrivare primo, allora non aveva nessun senso stare lì. Penso che alla fine lo Scudetto non sia arrivato per via di una struttura societaria non all’altezza. Al tempo l’organizzazione era di basso livello, a differenza di ora. Però eravamo in corsa per farcela. Poi organizzarono un’amichevole con Brescia durante la quale scesi in campo perché non mi piace tirarmi indietro. Mi feci male e dovetti saltare 5 o 6 partite, così perdemmo il treno per il titolo”. Il Milan lo voleva, ma il Flamengo rifiutò di cederlo: “Nel 1983 il giocatore non sceglieva, il Flamengo rifiutò l’offerta del Milan. Arrivai qui solo grazie a Edinho e Dal Cin”. Una differenza sostanziale dal suo calcio a quello attuale è la lunghezza delle rose: “Quando si faceva male qualcuno era difficile da sostituire, ora il problema non si pone nemmeno”. Poi, il ricordo più bello: “Piazza XX Settembre gremita: ancora oggi ho i brividi a ripensarci. Da quando ho smesso di giocare vado tanto in giro per il mondo e quando trovo dei friulani sono sempre orgogliosi di dire che nella loro città ha giocato Zico”. Infine un pensiero per Di Natale: “Antonio è il migliore della Storia dell’Udinese. L’ho incontrato qualche anno fa. Avrebbe meritato uno Scudetto”.