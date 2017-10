Arsenal assalto a Jorginho, dall’Inghilterra il Napoli trema mentre Ventura…

Arsene Wenger avrebbe messo gli occhi su Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho, centrocampista metodista del Napoli. Cresciuto nell’Hellas Verona da cui fu acquisito per circa 10 milioni di euro nel 2014, oggi il natio di Imbituba è il volante del gioco partenopeo e pertanto indispensabile. Sarri lo dichiara incedibile ma, secondo quanto riportato dal “Daily Star”, il patron De Laurentis, difronte a un’offerta superiore ai 35 milioni di euro, potrebbe decidere di cedere ai “Gunners” il fuoriclasse italo-brasiliano il cui contratto è in scadenza nel 2020. In questa stagione “Joga Bonito”, come viene soprannominato dai suoi beniamini, ha finora totalizzato 11 presenze, 2 gol e 1 assist, numeri più che soddisfacenti ma che non hanno ancora persuaso il C.T. della Nazionale azzurra Gian Piero Ventura a convocarlo. Pertanto il venticinquenne sembra più che mai prossimo ad accettare le lusinghe di Adenor Leonardo Bacchi, detto Tite, selezionatore della compagine verdeoro andando così ad arricchire la rosa dei “Pentacampeones” in vista degli imminenti Mondiali di Russia.