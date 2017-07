Romeo e Giulietta? No, Cassano e Pazzini

A volte ritornano. Questo lo slogan che Stephen King usò per raccontare le sue storie. Anche noi ora, pur non considerandoci tutti degli Stephen King, possiamo “prendere in prestito” questo motto per dare un titolo al nuovo tandem d’attacco che potrebbe far sognare i tifosi dell’Hellas: Cassano-Pazzini. Già, usiamo il condizionale per cautelarci in qualche modo e per non rischiare di illudere tanti tifosi. Perchè sì, la coppia che scoppia ha fatto benissimo in casa Samp ma, una volta divisi, per diverso tempo i due son sembrati fuori luogo, ovunque siano andati. E’ giusto però prendere il meglio delle cose e allora è giusto essere ottimisti, sia per i tifosi dell’Hellas sia per tutto il calcio italiano. Giusto per ricordare cosa hanno fatto i due ,torniamo indietro di qualche anno, precisamente alla stagione 2009-2010. In quell’anno il calcio italiano venne sorpreso da una squadra, la Sampdoria, che con il quarto posto arrivò fino ai preliminari di Champions League. Artefici di tale impresa furono proprio loro due, il Pazzo e Fantantonio, che con 28 reti (19 Pazzini e 9 Cassano) regalarono spettacolo ai tifosi doriani.

Coppie che si sono riunite ce ne sono state tante, sia in campo sia fuori. Quella che si è ritrovata da pochissimo è formata da Lukaku e Mourinho. L’allenatore portoghese ritrova a distanza di qualche anno l’attaccante belga che aveva allenato precedentemente al Chelsea. Sempre Mourinho è protagonista di un’altra storia, questa volta il suo partner è John Terry. I due si incontrarono per la prima volta nel 2004, quando Abramovich chiamò lo Special One al posto di Ranieri. Dopo la separazione dell’allenatore nel 2007, i due si ritrovarono nel 2013 sempre con gli stessi ruoli. Passando in Serie A, sempre con la relazione giocatore-allenatore, questa volta è addirittura doppio il ritrovo: due anni fa Sarri e Hysaj passarono insieme dall’Empoli al Napoli mentre proprio in questi giorni il tecnico toscano ha ritrovato Mario Rui, che come l’albanese seguì ad Empoli.

Coppie che si sono riunite e coppie che vorrebbero riunirsi. Vedi Allegri che, dopo averlo allenato al Milan, vorrebbe De Sciglio anche a Torino. Stesso discorso per Klopp e il suo Liverpool. Il tecnico tedesco vorrebbe portare dalle parti di Anfield Reus e Gotze, artefici di grandi stagioni a Dortmund con il Borussia. Da Spalletti poi, che vorrebbe con sè all’Inter dopo l’esperienza alla Roma sia Nainggolan sia Manolas fino ad arrivare a Guardiola che, dopo la grande avventura insieme al Barcellona, vorrebbe portare Dani Alves a Manchester, sponda City.

Insomma, il calcio è romantico e tante vite sono in qualche modo destinate a ritrovarsi. A Verona, per ora, Cassano e Pazzini ci sono appena riusciti.