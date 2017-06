Verona-Benevento: duello per Sepe tra i pali

Si muove il Verona: via Pisano a parametro zero al Bristol City, firmerà un biennale. Viviani è in vendita: col Bologna potrebbe rientrare nell’affare il prestito di Avenatti (in arrivo in Emilia dalla Ternana). In avanti tentativi per Ciano (Cesena). Per lo spot di esterno avanti per Felicioli (Milan). In porta piace Sepe (Napoli) seguito anche dal Benevento, e Radunovic (Atalanta). Lo stesso Benevento in porta tratta pure Belec (Carpi) e Seculin (Chievo).