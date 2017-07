Verona, duello col Benevento per Kishna. Piace il coreano del Barça Lee Seung-Woo

Non accenna a risolversi il rebus relativo al futuro dell’esterno d’attacco Kishna. La Lazio da giorni ha trovato l’accordo con il Benevento per il prestito dell’olandese, con i giallorossi che pagherebbero buona parte dell’ingaggio (800mila euro su 1,1 milioni di stipendio). Il calciatore, però, non appare convinto dalla destinazione campana, alla quale preferisce l’opzione rappresentata dal Verona, club pronto a piazzare il blitz. Gli stessi gialloblù non mollano Boyè (Torino) e il coreano Lee Seung-Woo (Barcellona) e si avvicinano al centravanti Sadiq (Roma, era a Bologna).