Verona: fatta per Felicioli, il sogno è Kean

Gian Filippo Felicioli, terzino di proprietà del Milan, può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Verona. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, il terzino ha posto la sua firma su un contratto che lo legherà agli scaligeri per i prossimi due anni. Infatti, la formula dell’operazione è quella del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Il giocatore raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro nella giornata di domani. Per l’attacco, dopo i colpi Cerci e Cassano, continua il corteggiamento a Kean da parte del presidente Setti. Il giovane, dopo aver rinnovato con la Juventus fino al 2020, potrebbe essere ceduto in prestito per accumulare esperienza e minutaggio. L’idea è sempre quella del prestito. Sfuma invece Mandragora, che dopo un lungo tira e molla da parte di Hellas e Genoa, alla fine sceglierà i liguri, con l’operazione che dovrebbe chiudersi nelle prossime ore.